Токаев: Генплан развития Караганды устарел. Его необходимо комплексно обновить

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области заявил, что Караганда должна стать более комфортным для проживания городом, передает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Караганда как индустриальный локомотив страны, один из ведущих научно-образовательных и культурных центров Казахстана должна стать более комфортным для проживания городом.

Существующий с 2007 года Генеральный план развития города устарел. Его необходимо комплексно обновить с учетом передовых разработок урбанистов и мнения общественности.

В целом, устойчивое развитие города и региона невозможно без широкого вовлечения граждан в процесс принятия решений", - сказал глава государства.

Также на встрече президент Казахстана затронул актуальные проблемы, связанные с крупными промышленными предприятиями в регионе, и заявил о завершении "эпохи олигархического капитализма".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991146-tokaev-genplan-razvitiya-karagandy-ustarel-ego-neobhodimo-kompleksno-obnovit/