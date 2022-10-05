Токаев наградил орденами и медалями шестерых жителей Карагандинской области

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды нескольким жителям Карагандинской области за особые заслуги перед страной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

Указом главы государства №1030 от 4 октября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом "Құрмет" – тренер, преподаватель КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису" Эльмира Каировна Алиева ;

; орденом "Құрмет" – заведующий отделением КГП "Карагандинская областная клиническая больница" Евгений Семенович Морозов ;

; орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени – начальник цеха АО "Арселор Миттал Темиртау" Алексей Александрович Берг ;

; медалью "Ерен еңбегі үшін" – начальник участка шахты "Тентекская" АО "Арселлор Миттал Темиртау" Артем Иренгаипович Касымов ;

; медалью "Ерен еңбегі үшін" – руководитель ОО "Союз многодетных матерей "Talbesyk" Лаззат Таймыровна Кожахметова ;

; медалью "Ерен еңбегі үшін" – машинист участка "Горный" ТОО "Kazakhmys Coal" Александр Владимирович Комарда.

Напомним, что президент Казахстана сегодня находится с рабочей поездкой в Карагандинской области.

Здесь он провел встречу с общественностью, на которой в числе прочего заявил, что необходимо обновить генплан Караганды, дал поручение правительству для развития туризма в регионе и высказался о паспорте гражданина Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991155-tokaev-nagradil-ordenami-i-medalyami-shesteryh-zhiteley-karagandinskoy-oblasti/