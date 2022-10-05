Токаев высказался о паспорте гражданина Казахстана

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Сегодня на встрече с общественностью Карагандинской области Касым-Жомарт Токаев высказался о привлекательности казахстанского паспорта. Слова президента приводит Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Единство, солидарность, толерантность, взаимное уважение, сострадание и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях и культуре. Эти уникальные ценности, которые формируют нашу национальную идентичность, непросто втиснуть в искусственные идеологические конструкции. Но в этом, считаю, нет никакой необходимости.

Убежден, что простым, но самым главным "маркером", можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он по сути демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность.

Паспорт гражданина Республики Казахстан олицетворяет собой фундаментальные ценности, благодаря которым наша страна стала известной во всем мире как яркий пример межэтнической и межрелигиозной толерантности. Паспорт Казахстана - это символ справедливости и устремления нации в будущее", - сказал Токаев.

Он отметил, что казахстанский паспорт узнаваем и уважаем во всем мире.

"В отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств.

Это прямой результат сбалансированного, ответственного внешнеполитического курса и внутренней политики нашей страны. Эта политика направлена на построение Справедливого Казахстана", - сказал президент.

Токаев также акцентировал внимание на привлекательности Казахстана для зарубежных инвесторов.

"Мы по-прежнему привлекательны для иностранных инвесторов. В мире Казахстан широко известен как ответственная в международных делах и динамично развивающая страна, нацеленная на достижение прогресса в своем развитии и стремящаяся к взаимовыгодному сотрудничеству.

Это особенно важно на фоне критически сложной геополитической ситуации, нарастания атмосферы тотальной вражды и недоверия.

Недавно Папа Римский Франциск, который, как вы знаете, посетил Казахстан в сентябре, заявил в одной из своих проповедей, что наша страна предстает как «место встречи и диалога…», является «двигателем в деле продвижения мира и человеческого братства…», ставит в центр «усилия по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга...».

Эти слова Понтифика и одного из самых авторитетных духовных лидеров человечества очень емко характеризуют Казахстан и выделяют наши ценности", - добавил глава государства.

Сегодня Токаев также заявил о завершении "эпохи олигархического капитализма" в Казахстане.

Кроме того, президент дал поручения правительству по развитию туризма в Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991148-tokaev-vyskazalsya-o-pasporte-grazhdanina-kazahstana/