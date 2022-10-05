Субсидировать авиабилеты в Балхаш на летний сезон предложил Токаев

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области дал поручение правительству для развития туризма в регионе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

По словам главы государства, целесообразно проработать вопрос субсидирования в летний сезон билетов на авиарейсы в Балхаш. Он также отметил, что воздушную гавань города необходимо включить в программу развития аэропортов страны.

"Нужно также рассмотреть возможность открытия новых авиа- и железнодорожных маршрутов с учетом сезонности и туристического потока. Только благодаря таким комплексным мерам Балхаш станет притягательным местом для внутреннего, а в перспективе и международного туризма.

Поручаю правительству совместно с акиматом области проработать эти вопросы и предусмотреть соответствующие мероприятия в Комплексном плане развития города", – заявил Токаев.

Напомним, что президент Казахстана сегодня находится с рабочей поездкой в Карагандинской области. Здесь он провел встречу с общественностью, на которой заявил о конце "эпохи олигархического капитализма" в стране.

Также президент наградил орденами и медалями шестерых жителей Карагандинской области за заслуги перед страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991147-subsidirovat-aviabilety-v-balhash-na-letniy-sezon-predlozhil-tokaev/