Токаев: Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области заявил о конце "эпохи олигархического капитализма" в стране. Его слова приводит официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране. Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ.

Особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии. На особом контроле – налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире.

Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны", - сказал Токаев.

Напомним, президент находится с рабочей поездкой в Карагандинской области. Он провел здесь встречу с общественностью, на которой высказался в том числе об участившихся случаях гибели работников на предприятиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991141-tokaev-epoha-oligarhicheskogo-kapitalizma-v-kazahstane-zavershaetsya/