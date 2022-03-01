О чем говорил Токаев на съезде правящей партии

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии, сообщается на официальном сайте Акорды.

В начале выступления Касым-Жомарт Токаев поздравил всех казахстанцев с Днем благодарности.

"Благодаря нашей солидарности мы защитили нашу государственность и целостность в трудные январские дни. Мы предотвратили угрозу нашей Независимости. Выражаю огромную благодарность всем соотечественникам, сумевшим сохранить наше единство в критический момент. Символично, что именно сегодня мы собрались, чтобы принять решения по модернизации организации.

1 марта – день образования партии. 23 года назад была основана ведущая политическая сила страны. Партия мобилизовала людей для достижения общей цели, получила поддержку избирателей, выступив со множеством нужными для общества инициатив", – сказал президент.

Председатель партии подчеркнул, что, говоря о будущем партии, мы не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом, с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов.

Глава государства сообщил, что страна приступила к выполнению огромной задачи по созданию Нового Казахстана. Предстоит очень важная работа, которая решит дальнейшую судьбу государства. Для этого необходимо определить новые цели и задачи, а партия власти должна быть катализатором всех реформ.

Глава государства на внеочередном съезде правящей партии. Фото: akorda.kz

"Предложено изменить название политической организации на "Аманат". Не скрою, я тоже принимал участие в обсуждении этого вопроса. Было несколько предложений, включая "Аманат". Это сакральное понятие, имеющее особое значение для нашего народа и нашей нации. Наш суверенитет, наша страна и наше единство, наша необъятная земля – это наследие наших предков. Нам нужно сохранить эти священные ценности и передать их потомкам. Это продолжение традиций государственности, преемственность поколений. Наш народ никогда не предавал заветы. И партия придерживается этого принципа. В переводе слово "аманат" означает "завет предков" и "наказ будущим поколениям".

Аманат – глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы Независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства, бескрайние просторы нашей Родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. Поэтому я полностью поддерживаю официальное название нашей партии "Аманат", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что за прошедший месяц проведена большая аналитическая работа, которая показала необходимость серьезных изменений в деятельности партии. Поддержав высказанные предложения по трансформации партии, Председатель обозначил еще ряд приоритетных задач. В первую очередь, по его мнению, необходимы децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата.

"В работе партийного аппарата явно стали проявляться худшие качества бюрократии. Сетевые графики, отчеты и формальные мероприятия отодвинули на второй план "живую" работу с избирателями. Энтузиасты с «горящими» глазами были вынуждены, и об этом надо прямо сказать, уступить место апатичным функционерам. Поэтому нужно полностью пересмотреть методы взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями. Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества. Региональные филиалы и первички могут и должны самостоятельно работать с избирателями. Центральному аппарату необходимо покончить с практикой директивного и «ручного» управления", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым активизировать деятельность фракций в Мажилисе и маслихатах. Депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов.

"Желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных сетей и городских площадей в стены парламента и маслихатов. Это очень важная задача. Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов, в конце концов. Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам правительства и акимам. Рейтинг депутатов партии всех уровней должен прежде всего базироваться не на заготовленных отчетах, а на реальных делах, решениях проблем граждан", – указал председатель партии.

Глава государства назвал продвижение интересов граждан и открытость партии крайне важной задачей.

"Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое. А затем "бить по голове" премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности. Такое положение дел, тем более в условиях геополитической турбулентности, для нас абсолютно неприемлемо. Важно усилить обратную связь с избирателями, и для этого надо задействовать весь потенциал общественных приемных", – отметил президент.

Председатель партии подчеркнул, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны рассчитывает на предложения партийцев. Поэтому он полагает целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки.

Глава государства считает важным и далее выявлять, продвигать людей, пользующихся доверием однопартийцев.

"Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает. Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет наш народ. Таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам. Это наш большой недостаток. При этом в структуре партии функционирует Академия политического менеджмента. Следует значительно усилить ее работу", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства на внеочередном съезде правящей партии. Фото: akorda.kz

Все поставленные задачи, по словам президента, должны быть выполнены в максимально сжатые сроки. Председатель партии поручил центральному аппарату создать рабочую группу и приступить к подготовке новой партийной платформы. По его мнению, "Аманат" – это центристская партия здравого смысла, партия справедливости, партия народного единства, партия неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнения, чаяния народа и действует во имя интересов наших граждан. Все сказанное, как было отмечено в речи, приобретает особое значение на фоне событий, происходящих вокруг Украины.

"Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля. Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они понадобятся.

"Я провел серию рабочих совещаний в Совете Безопасности, поставил конкретные задачи перед правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния. Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя", – считает президент.

Со своей стороны глава государства пообещал сделать все возможное для обеспечения безопасности страны и благополучия народа.

Напомним, ранее исполнительный секретарь партии Асхат Оралов показал ее новый логотип и объяснил причины переименования.

В ходе того же съезда партии Касым-Жомарт Токаев сообщил о скорых выборах районных акимов в Казахстане, а также заявил, что представит пакет новых реформ 16 марта.

Помимо того, во время съезда из состава политического совета партии вывели Нурлана Нигматулина - бывшего председателя мажилиса парламента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958626-o-chem-govoril-tokaev-na-sezde-pravyaschey-partii/