Токаев заявил о скорых выборах районных акимов в Казахстане
Президент Касым-Жомарт Токаев на XXII внеочередном съезде партии Nur Otan заявил, что Казахстану нужно ускорить введение выборов районных акимов, передает корреспондент NUR.KZ.
Токаев напомнил, что в прошлом году в Казахстане ввели выборы акимов сел – на сегодня выбрано 900 сельских акимов.
По словам президента, в Казахстане также начнут выбирать районных акимов.
"В скором времени мы перейдем к прямой выборности районных акимов. Об этом я скажу в своем послании.
Я думаю, с выборами районных акимов нам задерживаться не стоит. Нужно ускорение процесса. Поэтому наша партия не имеет право сбавлять обороты. Задача – активно участвовать в этих избирательных кампаниях, выдвигая достойных кандидатов, пользующихся поддержкой граждан", – заявил Токаев.
Напомним, что сегодня, 1 марта, партию Nur Otan было решено переименовать в "Аманат" – решение поддержал Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958599-tokaev-zayavil-o-skoryh-vyborah-rayonnyh-akimov-v-kazahstane/