Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина

Нурлан Нигматулин. Фото: пресс-служба мажилиса

Центральная избирательная комиссия РК внесла представление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК РК.

В соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" Центральная избирательная комиссия РК постановила:

установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича; внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Н. З. в мажилис парламента РК.

Нурлан Нигматулин является председателем мажилиса с 22 июня 2016 года.

Согласно информации на официальном сайте мажилиса парламента РК, Нигматулин родился в 1962 году в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт. Доктор политических наук.

После окончания института работал инженером, начальником автоколонны ПО "Карагандаоблгаз".

В разные годы возглавлял Комитет молодежных организаций Казахстана, казахско-американское совместное предприятие "Тенгри".

Работал госинспектором, заместителем заведующего организационно-контрольным отделом Администрации президента РК.

С 1999 по 2002 год был заместителем акима столицы, с 2006 по 2009 год - акимом Карагандинской области.

Занимал также посты вице-министра транспорта и коммуникаций, замглавы, позже главы Администрации президента, первого зампреда Народно-Демократической партии "Нур Отан".

С 20 января 2012 года по 3 апреля 2014 года был председателем мажилиса парламента Республики Казахстан пятого созыва, руководителем фракции Народно-Демократической партии "Нур Отан" в мажилисе.

С 22 июня 2016 года единогласно избран председателем мажилиса парламента РК шестого созыва, член партии "Нур Отан".

С 22 августа 2019 года единогласно избран руководителем фракции партии Nur Otan в мажилисе парламента.

14 января 2021 года единогласно избран на пост руководителя фракции партии Nur Otan в мажилисе парламента.

15 января 2021 года единогласно избран председателем мажилиса парламента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953967-vneseno-predstavlenie-o-dosrochnom-prekraschenii-polnomochiy-nurlana-nigmatulina/