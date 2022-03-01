Асхат Оралов показал новый логотип партии "Аманат" и объяснил причины переименования

Логотип партии "Аманат". Фото: Официальная страница Асхата Оралова в Facebook

Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов опубликовал на своей официальной странице в Facebook логотип обновленной правящей партии "Аманат".

В посте Оралов объяснил причины переименования партии.

"В первую очередь, "Аманат" — партия, которая взяла на себя историческую ответственность за интересы государства.

Наше независимое государство, наша страна и земля — это доверие, которое нам оставили наши предки. Сохранить это доверие во благо народа, передать его будущим поколениям — самая большая ответственность перед главной партией страны.

Во-вторых, "Аманат" — это партия, которая сохраняет народное наследие.

Наша глубокая история, наша культура и литература, наш язык и традиции — наследие всех граждан независимого Казахстана. Сохранение этого наследия как залог общих интересов единой страны является одной из самых больших обязанностей партии.

В-третьих, "Аманат" — это партия, которая лояльна общественным интересам и работает на благо населения.

В общественном мнении нет злоупотребления доверием, то есть члены партии доверителей являются первыми лояльными интересам государства гражданами.

В-четвертых, "Аманат" — это партия, которая выполняет доверие избирателей и прислушивается к народу.

Голос народа — это требования граждан и обещания, данные партией на выборах. Их внесли в избирательную программу. Партия служит стране, выполняя доверие избирателей. Через приемные и общественные советы во всех регионах, прислушиваясь к нуждам населения, донося до властей и способствуя принятию позитивных решений.

В-пятых, "Аманат" — партия, которая поддерживает социальную справедливость в обществе и поддерживает равные возможности для всех граждан.

Мы стремимся построить общество, где мы поддерживаем друг друга, сильные помогают слабым, защищают интересы социально незащищенных групп. Если доверие сохранится, то братство, доверие и доброта среди людей в обществе укрепятся.

В-шестых, "Аманат" — партия, которая пропагандирует семейные ценности и общественное единство.

Когда будущее поколение будет процветать независимый Казахстан, воспитание умного, открытого, образованного и художественного поколения - это доверие к ответственности родителей, общества и государства. Поэтому партия делает акцент на укреплении института семьи, народное воспитание детей, защиту прав матери и ребенка.

В-седьмых, "Аманат" — это доверие к правительству.

Сотрудники одной команды — лидер, избиратели — партия, народ — президент.

В парламенте, с конституционным приоритетом в местных маслихатах, как партия, следящая за правительством и местной исполнительной властью, мы стремимся развивать государство, добавлять его в развитые страны и улучшить средства к существованию людей.

В этом направлении партия полностью поддержит президента для полного осуществления его общественно-политических и социально-экономических реформ", - написал Оралов.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan с участием Касым-Жомарта Токаева. Во время съезда было объявлено, что Нурлана Нигматулина вывели из состава политсовета партии.

Также спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию Nur Otan в "Аманат". Токаев поддержал это решение, а также отдельно высказался о деятельности партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955596-ashat-oralov-pokazal-novyy-logotip-partii-amanat-i-obyasnil-prichiny-pereimenovaniya/