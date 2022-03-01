Токаев о ситуации вокруг Украины и России: Мы призываем оба государства к нахождению общего языка

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на XXII внеочередном съезде Nur Otan высказался о ситуации вокруг Украины и России – он призвал страны найти общий язык, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что иного пути в этой ситуации нет.

"Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности суверенитета, территориальной ценности нашего государства.

Как страна, принявшаяся у себя Саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия.

К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась.

И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции. К большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия.

Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги. Если они, конечно, понадобятся", - сказал президент.

Напомним, накануне министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди "на полях" сессии Совета ООН по правам человека заявил, что площадку для переговоров России и Украины готов предоставить Казахстан. При этом, по его словам, министр отметил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет.

Первые переговоры делегаций России и Украины прошли вчера на территории Беларуси. Стороны ожидают новую встречу в ближайшие дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958587-tokaev-o-situatsii-v-ukraine-my-prizyvaem-oba-gosudarstva-k-nahozhdeniyu-obschego-yazyka/