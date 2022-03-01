Токаев представит пакет новых реформ 16 марта

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что представит пакет новых социально-политических реформ в середине марта, передает корреспондент NUR.KZ.

Новый пакет реформ Токаев представит 16 марта.

"Мы видим, что наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений.

Поэтому широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране - новые задачи, стоящие перед государством. Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Времени на раскачку нет", - заявил президент.

Отметим, также Токаев сегодня высказался о ситуации вокруг Украины и России – он призвал страны к нахождению общего языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958591-tokaev-predstavit-paket-novyh-reform-16-marta/