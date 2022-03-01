Токаев: Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На XXII внеочередном съезде партии Nur Otan президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана должна быть готова отразить санкционные вызовы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я провел серию совещаний в Совете безопасности, поставил конкретные задачи перед правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния.

Наша экономика должна быть должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации.

Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя приуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя", - заявил Токаев.

Напомним, также Токаев сегодня заявил, что Казахстан готов стать посредником между Украиной и Россией, чтобы страны нашли общий язык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958594-tokaev-nasha-ekonomika-dolzhna-byt-gotova-k-otrazheniyu-sanktsionnyh-vyzovov/