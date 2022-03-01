"Время не стоит на месте": Токаев поддержал переименование партии Nur Otan

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На XXII внеочередном съезде Nur Otan глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о переименовании партии Nur Otan, передает NUR.KZ.

Предложение на внеочередном съезде партии озвучил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Глава государства поддержал эту предложение.

"Созданная Первым Президентом партия Nur Otan сыграла важную роль в государственном строительстве. Она объединила общество по реализации задач по укреплению Казахстана. Говоря о будущем, мы не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом.

Но время не стоит на месте. Появляются новые задачи, требующие решения. Мы обязаны реагировать на новые политические и экономические реалии. В противном случае застой со всеми его последствиями. Мы остановились на названии "Аманат".

"Аманат" в переводе с казахского означает завет передков, наказ будущим поколениям. Поэтому официально поддерживаю, чтобы партия называлась Аманат.

Поддерживаю высказанные сегодня предложения по трансформации партии", - сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958583-tokaev-o-pereimenovanii-partii-nur-otan-my-ostanovilis-na-nazvanii-amanat/