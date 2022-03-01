Токаев о Nur Otan: Партия не должна обещать невыполнимое, а потом бить по голове премьера

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на заседании Nur Otan заявил, что партия должна выполнить все, что обещала в предвыборный период – при этом она не должна обещать невыполнимое, а затем требовать нужные цифры от премьер-министра и членов кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

"В первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период. Другое дело - партия не должна увлекаться популизмом и обещать невыполнимое, а затем бить по голове премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры.

Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности.

16 марта я предложу новую программу политических реформ. Сейчас конкуренция между партиями усиливается. В этой связи мы должны сохранить роль нашей партии в качестве главной политической силы", - заявил Токаев.

Он добавил, что "такое положение дел" в нынешней геополитической турбулентности неприемлемо.

Отметим, что Токаев сегодня предложил Украине и России "посреднические услуги", чтобы страны смогли найти общий язык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958593-tokaev-o-nur-otan-partiya-ne-dolzhna-obeschat-nevypolnimoe-a-potom-bit-po-golove-premera/