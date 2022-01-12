Расширенное заседание нового правительства с Токаевым пройдет в начале февраля

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Расширенное заседание правительства состоится в начале февраля - об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уважаемые коллеги, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в мажилисе дал ряд поручений правительству. В течение трех недель мы должны разработать программу действий правительства на 2022 год. Она будет рассмотрена на расширенном заседании правительства, которое состоится в начале февраля", - заявил премьер.

Расширенное заседание состоится с участием президента - вчера Касым-Жомарт Токаев заявил, что вместе с правительством рассмотрит предложенную программу в начале февраля.

Напомним, накануне глава государства назначил нового премьер-министра - им стал Алихан Смаилов. Кандидатуру Смаилова единогласно одобрил мажилис.

Позже был утвержден новый состав правительства.

Сегодня прошло первое заседание правительства в новом составе. Новые министры принесли присягу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950736-rasshirennoe-zasedanie-novogo-pravitelstva-s-tokaevym-proydet-v-nachale-fevralya/