Мажилис одобрил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Депутаты мажилиса парламента Казахстана единогласно поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра, передает корреспондент NUR.KZ.

Все присутствовавшие 89 депутатов проголосовали за утверждение Смаилова на пост главы кабмина.

Касым-Жомарт Токаев пожелал ему удачи на новой должности.

Отметим, Алихан Смаилов с 5 января исполняет обязанности премьер-министра страны. Его предшественник Аскар Мамин покинул пост на фоне беспорядков в стране.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра, Алихан Смаилов родился в Алматы в 1972 году.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «прикладная математика», Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993 - 1999 годах работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации президента.

С 1999 по 2003 год возглавлял Агентство РК по статистике.

С 2003 по 2006 год занимал пост вице-министра иностранных дел РК, председателя правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

С 2006 по 2009 год - вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро».

С 2009 по 2014 год - председатель Агентства РК по статистике.

С 2014 по 2015 год возглавлял Комитет по статистике министерства национальной экономики.

С 2015 по 2018 был помощником президента Казахстана.

С сентября 2018 по февраль 2019 года занимал должность министра финансов.

25 февраля 2019 года указом президента назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов. 18 января 2021 года переназначен на эту должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950445-alihana-smailova-utverdili-na-post-premer-ministra-kazahstana/