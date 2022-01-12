Задержания в регионах Казахстана: изъяты автоматы, винтовки и боеприпасы

Изъятое в Жамбылской области оружие. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Оперативный штаб МВД РК поделился информацией о проведенных на 12 января оперативных мероприятиях, в результате которых были задержаны группы мужчин и изъято оружие, передает корреспондент NUR.KZ.

Полицейскими с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений специального назначения в Алматинской области задержаны подозреваемые, у которых изъяты 3 единицы нарезного карабина, 11 пистолетов Макарова, похищенные во время беспорядков, магазины и патроны, АК-47 калибра 5,45 мм. По данному факту начато досудебное расследование.

В Восточно-Казахстанской области за нарушение режима ЧП остановлен автомобиль Mercedes-Benz, в котором обнаружены и изъяты резиновая дубинка и светошумовая граната. Ими завладели протестующие в ходе нападения на акимат города. Начато досудебное расследование.

В Жамбылской области задержан гражданин, у которого изъяты 5 ружей, 110 патронов различного калибра и 3 магазина от автомата и пистолета, похищенные из охотничьего магазина. Проводится досудебное расследование.

В Таразе обнаружены и изъяты автомат Калашникова и нарезная винтовка ТОЗ-18. Также около ТД "Sulpak" в коробке обнаружены 4 светозвуковые гранаты без запалов. Проводится проверка.

В Кызылординской области задержан мужчина, у которого изъяли похищенное во время штурма полицейских зданий помповое ружье Форт-500. Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области по подозрению в участии в массовых беспорядках задержаны 288 человек, было изъято 34 единицы оружия и 43 патрона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950728-zaderzhaniya-v-regionah-kazahstana-izyaty-avtomaty-pistolety-vintovki-i-boepripasy/