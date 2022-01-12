Смаилов: Новый состав правительства должен вывести страну из масштабного кризиса

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Новый глава правительства Алихан Смаилов начал первое заседание нового кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Алихан Смаилов представил состав нового правительства и обратился к коллегам.

"Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса", - заявил Смаилов.

Он назвал данную задачу очень сложной и масштабной, которая в текущих условиях не выпадала еще ни одному правительству.

"От нашей работы ждут реальных результатов", - резюмировал он.

Напомним, вчера на кресло главы правительства был назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны. Его предшественник Аскар Мамин покинул пост.

Также вчера был сформирован состав нового правительства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950666-smailov-novyy-sostav-pravitelstva-dolzhen-vyvesti-stranu-iz-masshtabnogo-krizisa/