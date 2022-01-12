Новые министры Казахстана принесли присягу в правительстве

Кадр из видео. Источник: primeminister.kz

Сегодняшнее заседание правительства началось с присяги, которую по очереди принесли все новые министры Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана", - произнесли министры по очереди.

Клятву произнесли министр информации и общественного развития Аскар Умаров, министр юстиции Канат Мусин, министр здравоохранения Ажар Гиният, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр нацэкономики Алибек Куантыров и министр энергетики Болат Акчулаков.

Вновь назначенные на те же должности министры присягу не приносили.

Напомним, что вчера стал известен новый состав правительства Казахстана - часть министров сохранили свои должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950665-novye-ministry-kazahstana-prinesli-prisyagu-v-pravitelstve/