Токаев дал Смаилову три недели на новый план для правительства на 2022 год

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

На онлайн-заседании мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что у нового премьер-министра Алихана Смаилова есть 3 недели на подготовку нового плана на 2022 год для правительства Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

«Сегодня мы назначили нового премьер-министра, поставили ряд конкретных задач. Я поручаю премьер-министру в течение 3-х недель подготовить программу действий правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании правительства в начале февраля», - заявил Токаев.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост нового премьер-министра страны. Все присутствовавшие 89 депутатов проголосовали за утверждение Смаилова на пост главы кабмина. После чего Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова на пост главы правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950489-tokaev-dal-smailovu-tri-nedeli-na-novyy-plan-dlya-pravitelstva-na-2022-god/