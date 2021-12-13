Озвучены зарплаты министра и вице-министров нацэкономики

Асет Иргалиев. Фото: primeminister.kz

В пресс-службе МНЭ сообщили размер заработной платы министра Асета Иргалиева и вице-министров, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что заработная плата при среднем стаже за вычетом индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов министра национальной экономики составляет 896 тысяч тенге, вица-министра – 633 тысяч тенге.

"Заработная плата политических государственных служащих (министр, вице-министры) повышалась в 2014 году. После этого повышение оплаты труда министра и вице-министров не производилось.

Заработная плата административных государственных служащих министерства, занимающих руководящие должности (директора департаментов), также не повышалась с 2014 года", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стала известна зарплата главы Минздрава.

Также были обнародованы зарплаты казахстанских акимов. Так, аким Кызылординской области рассказала, что сейчас она зарабатывает около 1,8 млн тенге, также была озвучена зарплата акима Туркестанской области, ЗКО, Мангистауской области, Атырауской области, Павлодара и Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946737-ozvucheny-zarplaty-ministra-i-vitse-ministrov-natsekonomiki/