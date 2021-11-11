Аким Павлодара назвал размер своей зарплаты

Асаин Байханов. Фото: gov.kz

Аким Павлодара Асаин Байханов ответил на вопрос о своей зарплате. По словам чиновника, его доход соответствует занимаемой должности. При этом график работы в среднем составляет 13 часов в сутки, передает корреспондент NUR.KZ.

Асаин Байханов сегодня провел отчетную встречу перед жителями Павлодара по итогам 100 дней работы на посту акима.

Информацию он предоставил через прямые эфиры в социальных сетях, а затем ответил на вопросы журналистов. С корреспондентом NUR.KZ поделился данными о своих доходах.

"Моя зарплата, я думаю, соответствует необходимой квалификации и занимаемой должности. Если быть точнее, где-то на руки я получаю 780 тысяч тенге. У меня три заместителя, их зарплата фактически на уровне, она исчисляется в зависимости от стажа и квалификации", - сказал аким Павлодара Асаин Байханов.

Назвать доходы своих заместителей сразу аким Павлодара не смог. При этом рассказал, что его рабочий день обычно начинается с 7 утра и заканчивается в 8 вечера. Однако, даже оказавшись дома, градоначальник продолжает трудиться, просматривая обращения горожан.

Напомним, в октябре 2020 года его предшественник также озвучивал уровень своего дохода. Ержан Иманслям назвал сумму в 484 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941705-akim-pavlodara-nazval-razmer-svoey-zarplaty/