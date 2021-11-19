Аким Атырауской области назвал размер своей зарплаты

Махамбет Досмухамбетов. Фото: facebook.com/m.dosmukhambetov.online

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на брифинге в СЦК озвучил размер своей заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга представители СМИ поинтересовались, сколько в месяц зарабатывает глава Атырауской области. В ответ Досмухамбетов напомнил, что заработная плата глав регионов была повышена.

"Моя заработная плата составляет 1 млн 954 тыс. тенге", – заявил он.

Напомним, сегодня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал, из чего складывается оклад акимов областей.

Ранее размер своей зарплаты озвучила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова – в месяц, с ее слов, она получает порядка 1,8 млн тенге. Также суммами своего заработка делились главы Актау и Павлодара.

Днем ранее глава Министерства энергетики Магзум Мирзагалиев поделился, сколько в месяц тратит его семья на покупку продуктов питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943058-akim-atyrauskoy-oblasti-nazval-razmer-svoey-zarplaty/