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Rolls-Royce, Mercedes и Lexus: за какие авто казахстанцам придется платить как за роскошь

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Машины на парковке
Машины. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

На брифинге в СЦК глава департамента МНЭ рассказал, какие автомобили попадут в категорию роскошных и будут облагаться повышенным налогом в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Миннацэкономики Ерлан Сагнаев рассказал, сколько казахстанцев сегодня владеют роскошными авто, и какие это марки.

"По легковым авто – мы предельную таможенную стоимость устанавливаем свыше 75 млн тенге. Если стоимость выше, то будут дополнительно облагаться акцизом в размере 10%. По анализу КГД по импорту авто — таких у нас за последние 2 года завозилось порядка 270 штук.

То есть, это как раз ложится в канву исполнения поручения главы государства, когда речь идет о том, что налог на роскошь у нас не должен охватить даже средний класс населения. То есть, это категория граждан – не более 300 человек за последние 2 года, которые могут себе позволить ездить на дорогих авто премиум-класса", — заявил спикер.

Глава департамента МНЭ уточнил, что вышеуказанные казахстанцы владеют такими люксовыми авто, как Rolls-Royce, Mercedes последних классов, а также Lexus премиум-класса.

Среди ввозимого в Казахстан роскошного алкоголя спикер также назвал одну марку – это виски "Macallan" за несколько миллионов тенге.

"Мы планируем в рамках нового Налогового кодекса дополнительно облагать акцизом 10%-м дорогой алкоголь и табачные изделия. Дорогой алкоголь – это свыше 500 тысяч тенге за 1 литр. Это дорогие виды коньяка, виски. По данным КГД, в прошлом году завозились такие дорогие коньяки, как "Macallan" и другие премиум-класса виски и коньяки, где литр доходит до 5-6 млн тенге", — добавил Ерлан Сагнаев.

Ранее в Министерстве национальной экономики рассказывали о том, недвижимость, авто, алкоголь и сигары какой стоимости подпадут под налог на роскошь в случае принятия нового Налогового кодекса в Казахстане.

Сообщалось, что согласно Налоговому кодексу будет предусмотрена градация налога для дорогих объектов собственности – чем больше стоит объект, тем выше налоговая ставка.

Налог на роскошь в Казахстане

В послании народу 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс.

Позже казахстанцы начали пересылать друг другу фейковую таблицу якобы будущего налога на роскошь – в ней указывалось, что налогом облагается имущество от 2 млн тенге.

Тогда в МНЭ рассказали, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

Также были названы примерные сроки введения налога на роскошь в Казахстане. Глава МНЭ заявил, что самая активная фаза обсуждений будет вестись в первом квартале 2023 года.

В июне 2023 года стало известно о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, ведутся разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир.

В ведомстве также ответили, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

В сентябре 2023 года в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" сообщалось, что в Казахстан завезен дорогостоящий алкоголь на десятки миллионов тенге. Так, зафиксирован ввоз виски MACALLAN 50YO на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза – 714 тенге), коньяка Cognac Remy Martin Louis XIII на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге).

Ранее в МНЭ также заявляли, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2123040-rolls-royce-mercedes-i-lexus-za-kakie-avto-kazahstancam-pridetsya-platit-kak-za-roskosh/

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