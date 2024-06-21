Укрепление доллара: стоит ли ждать роста цен на продукты, рассказал глава Нацбанка

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сегодня в кулуарах парламента рассказал, не приведет ли укрепление доллара к росту цен на продукты питания в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что тенге по отношению к доллару ослаб примерно на 1,5-2%.

"Это незначительное ослабление, оно возвращается к фундаментальным значениям. Если посмотреть, как влияет обычно доллар на внутреннюю инфляцию – путем эффекта переноса. То есть, если бы мы все покупали за доллары.

Как вы знаете, это не мой вопрос, это Министерства сельского хозяйства, но, исходя из их данных, практически по всем продуктам питания мы самообеспечены, либо близки к самообеспечению. Остальную часть продуктов мы завозим из Российской Федерации. С Россией мы на 88% используем национальные валюты – либо рубль, либо тенге. Поэтому там важнее курсы тенге-рубль, нежели тенге-доллар", – отметил он.

При этом нынешняя ситуация, как заверил Сулейменов, выгодна отечественным товаропроизводителям.

"Сейчас, когда тенге пришел к своим фундаментальным значениям и курс вернулся, это помогает нашим экспортерам обработки, в секторе АПК, быть конкурентоспособными на нашем собственном рынке, чтобы нас не вытолкнули, и на экспортных рынках. Поэтому в данном отношении это носит позитивный характер", – заявил глава Нацбанка.

Напомним, сегодня курс доллара вырос почти на 5 тенге, установившись на отметке в 464,72 тенге. До этого американская валюта также резко дорожала 18 июня.

В целом за последнюю неделю доллар в Казахстане вырос более чем на 13 тенге.

В Ассоциации финансистов объясняли ситуацию с резким ростом курса доллара.

При этом сегодня глава Нацбанка Тимур Сулейменов комментировал заявления о том, что у казахстанцев наблюдаются сложности с покупкой долларов.

Он также высказывался о дальнейшем курсе тенге к доллару. По его словам, в прогнозе социально-экономического развития на этот год среднегодовой курс – 460 тенге.

Также отметим, что на прошлой неделе Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Тогда Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщала, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

А глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE.