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Новости русской службы Би-би-си

В России прекращаются биржевые торги долларом и евро из-за санкций США

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График валют на экране
Биржа. Иллюстративное фото: pexels.com

Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список. Продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме, заверяет российский Центробанк.

Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Также под санкции попали Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

Аналогичные ограничения будут действовать и на фондовом и денежном рынках, где приостанавливаются расчеты по производным инструментам с расчетами в долларах США и евро.

Что будет с курсом валют

На основе биржевых торгов долларов и евро Центробанк устанавливал официальные курсы валют к рублю. Теперь регулятору придется прибегать для этого к другим процедурам, которые были описаны им в специальном указании еще осенью 2022 года — на фоне риска введения подобных санкций, пишет РБК.

Как следует из официального релиза регулятора, ЦБ после прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже для определения курсов валют намерен использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Курсы будут определяться "на основе данных о средневзвешенном курсе доллара США по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным в течение текущего дня до 15 часов 30 минут по московскому времени на валютных рынках по долларам США за рубли со сроком расчетов "завтра", полученных Банком России в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов", — цитирует описанный в указании 2022 года порядок издание The Bell (в реестре "иноагентов").

Что будет с покупкой и продажей валюты и вкладами

На покупке и продаже долларов и евро гражданами санкции против Мосбиржи не отразятся, следует из заявления Центробанка.

"Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России", — сообщил регулятор.

При этом выводить валюту из России станет дороже — из-за курса, из-за комиссий, из-за рисков, а компаниям-экспортерам станет сложно продавать валюту по выгодному курсу, считает экономический аналитик Александр Коляндр, которого цитирует The Bell. "Фактически, это еще один шаг от конвертируемости рубля", — полагает аналитик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2116506-v-rossii-prekrashchayutsya-birzhevye-torgi-dollarom-i-evro-iz-za-sankciy-ssha/

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