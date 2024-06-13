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KASE сделала заявление на фоне введения санкций против Московской биржи

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Флаги с логотипом KASE
Флаги с логотипом KASE. Иллюстративное фото: kase.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сделала заявление на фоне введения санкций Минфином США против Московской фондовой биржи (MOEX), передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Как сообщили в KASE, по состоянию на 1 июня 2024 года MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

"В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам, 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из списка SDN индивидуально или совместно с другими санкционными лицами", - говорится в сообщении.

KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE, заявили представители Казахстанской фондовой биржи. Отмечается, что биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

"KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений", - заключили в KASE.

Отмечается, что Казахстанская фондовая биржа - универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, иностранных валют, операций рынка денег - репо и валютный своп, а также производных инструментов.

KASE является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.

Напомним, накануне Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро". Аналогичные ограничения будут действовать и на фондовом и денежном рынках, где приостанавливаются расчеты по производным инструментам с расчетами в долларах США и евро.

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2116566-kase-sdelala-zayavlenie-na-fone-vvedeniya-sankciy-protiv-mosbirzhi/

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