KASE сделала заявление на фоне введения санкций против Московской биржи

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сделала заявление на фоне введения санкций Минфином США против Московской фондовой биржи (MOEX), передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Как сообщили в KASE, по состоянию на 1 июня 2024 года MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

"В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам, 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из списка SDN индивидуально или совместно с другими санкционными лицами", - говорится в сообщении.

KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE, заявили представители Казахстанской фондовой биржи. Отмечается, что биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

"KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений", - заключили в KASE.

Отмечается, что Казахстанская фондовая биржа - универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, иностранных валют, операций рынка денег - репо и валютный своп, а также производных инструментов.

KASE является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.

Напомним, накануне Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро". Аналогичные ограничения будут действовать и на фондовом и денежном рынках, где приостанавливаются расчеты по производным инструментам с расчетами в долларах США и евро.

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.