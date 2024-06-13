Как введение санкций против Московской биржи повлияет на Казахстан, рассказал глава Нацбанка

Глава Национального банка Казахстана сегодня в кулуарах сената рассказал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов напомнил, что Россия под санкциями находится давно - с 2022 года.

"Мы не предполагаем каких-либо изменений для KASE. (...) Как вы знаете, санкции распространяются на санкционных лиц в объеме 50 и более процентов.

Мы обсуждаем разные варианты совместно с консультациями международных наших союзников и мониторим ситуацию плотно. Нет, мы не ожидаем (оттока или притока рубля - прим. ред.) у России, исходя из того, что они находятся под санкциями давно.

У них есть различные, помимо биржи, площадки, на которых торгуется пара "рубль - доллар". Они сейчас, насколько мы понимаем, переходят на эти альтернативные площадки, соответственно, значительного влияния мы не видим", - объяснил он.

При этом, по словам Сулейменова, в обменниках в России - Москве - цена доллара подскочила до уровня 200 рублей.

"Но эта ситуация - в моменте, когда нет ясности, нет определенности, когда начинают немножко там нервничать. Но, тем не менее, фундаментально находится на том уровне, на котором он находится. Биржа - это площадка, на курс рубля - тенге либо другой валюты всегда влияют фундаментальные факторы, насколько какая экономика, насколько силен платежный баланс. Это мы, как видим, не изменилось", - указал он.

Представители НБ РК сообщили также, что следят за развитием ситуации.

"В связи с введением санкций в отношении ряда инфраструктурных финансовых организаций в РФ, Национальный Банк Казахстана осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке. Торги на Казахстанской фондовой бирже проводятся в штатном режиме.

Курсообразование тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно: цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов США за баррель", - говорится на официальном сайте Нацбанка.

Ранее Мосбиржа (MOEX) объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список. Продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме, заверяет российский Центробанк, сообщала Русская служба Би-би-си.

После этого Казахстанская фондовая биржа (KASE) сделала заявление на фоне введения санкций американским Минфином против Московской фондовой биржи.

По информации на официальном сайте KASE, АО "Казахстанская фондовая биржа" является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. По итогам 2023 года KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, иностранных валют, операций рынка денег - репо и валютный своп, а также производных инструментов.