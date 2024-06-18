Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Доллар подорожал почти на 5 тенге на бирже в Казахстане

Опубликовано:

Деньги
Монеты и купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доллар резко подорожал сегодня, 18 июня, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 457,98 тенге, повысившись на 4,92 тенге с момента последних торгов.

Стоит отметить, что в понедельник, 17 июня, стоимость американской валюты прибавила больше двух тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 458-458,9 тенге, продажа – 461-463,1 тенге;
  • в Астане: покупка – 458,1-458,5 тенге, продажа – 462,5-463,1тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 453-459,3 тенге, продажа – 461-463 тенге;
  • в Астане: покупка – 457 тенге, продажа – 462 тенге.

Напомним, на прошлой неделе Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Позже глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2119521-dollar-podorozhal-pochti-na-5-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.