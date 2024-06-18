Доллар подорожал почти на 5 тенге на бирже в Казахстане

Доллар резко подорожал сегодня, 18 июня, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 457,98 тенге, повысившись на 4,92 тенге с момента последних торгов.

Стоит отметить, что в понедельник, 17 июня, стоимость американской валюты прибавила больше двух тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 458-458,9 тенге, продажа – 461-463,1 тенге;

покупка – 458-458,9 тенге, продажа – 461-463,1 тенге; в Астане: покупка – 458,1-458,5 тенге, продажа – 462,5-463,1тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 453-459,3 тенге, продажа – 461-463 тенге;

покупка – 453-459,3 тенге, продажа – 461-463 тенге; в Астане: покупка – 457 тенге, продажа – 462 тенге.

Напомним, на прошлой неделе Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Позже глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE.