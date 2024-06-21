Доллар вновь подорожал почти на 5 тенге в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, сегодня, 21 июня, доллар США подорожал почти на 5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.
На данный момент средневзвешенная стоимость американской валюты составляет 464,72 тенге. С момента предыдущих торгов она подорожала на 4,97 тенге.
При этом по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 461,65-462,5 тенге, продажа – 464,3-466,65 тенге;
- в Астане: покупка – 461,65-462,5 тенге, продажа – 466,5-466,65 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 462-463 тенге, продажа – 464-468 тенге;
- в Астане: покупка – 461-462 тенге, продажа – 467-471 тенге.
Напомним, 18 июня доллар резко подорожал сразу на 5 тенге, а вчера в казахстанских обменниках – достиг отметки в 463 тенге.
Позже в Ассоциации финансистов объясняли ситуацию с резким ростом курса доллара.
При этом сегодня глава Нацбанка Тимур Сулейменов комментировал заявления о том, что у казахстанцев наблюдаются сложности с покупкой долларов.
Он также высказывался о дальнейшем курсе тенге к доллару. По его словам, в прогнозе социально-экономического развития на этот год среднегодовой курс – 460 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2121828-dollar-vnov-podorozhal-pochti-na-5-tenge-v-kazahstane/