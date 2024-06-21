Доллар вновь подорожал почти на 5 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, сегодня, 21 июня, доллар США подорожал почти на 5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент средневзвешенная стоимость американской валюты составляет 464,72 тенге. С момента предыдущих торгов она подорожала на 4,97 тенге.

При этом по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461,65-462,5 тенге, продажа – 464,3-466,65 тенге;

покупка – 461,65-462,5 тенге, продажа – 464,3-466,65 тенге; в Астане: покупка – 461,65-462,5 тенге, продажа – 466,5-466,65 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 462-463 тенге, продажа – 464-468 тенге;

покупка – 462-463 тенге, продажа – 464-468 тенге; в Астане: покупка – 461-462 тенге, продажа – 467-471 тенге.

Напомним, 18 июня доллар резко подорожал сразу на 5 тенге, а вчера в казахстанских обменниках – достиг отметки в 463 тенге.

Позже в Ассоциации финансистов объясняли ситуацию с резким ростом курса доллара.

При этом сегодня глава Нацбанка Тимур Сулейменов комментировал заявления о том, что у казахстанцев наблюдаются сложности с покупкой долларов.

Он также высказывался о дальнейшем курсе тенге к доллару. По его словам, в прогнозе социально-экономического развития на этот год среднегодовой курс – 460 тенге.