Заявления о том, что казахстанцы не могли купить доллары, прокомментировали в Нацбанке

Сегодня в кулуарах парламента главу Нацбанка попросили прокомментировать сложности с покупкой долларов у казахстанцев после роста курса американской валюты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы проверили, никаких трудностей с приобретением долларов нет, никакого ажиотажа в обменных пунктах либо в банках нет. Поэтому я не знаю, откуда эта информация", – заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Также сегодня он говорил о дальнейшем курсе тенге к доллару.

"Как вы знаете, в прогнозе социально-экономического развития на этот год среднегодовой курс тенге – 460 (к доллару – прим. ред.). Мы не делаем прогнозов, потому что это рыночный механизм. Но для бюджетных целей – 460 тенге плюс-минус в среднем по году", – отмечал Сулейменов.

Напомним, 18 июня доллар резко подорожал сразу на 5 тенге, а вчера достиг отметки в 463 тенге.

При этом на прошлой неделе Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Тогда Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщала, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

А глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE.