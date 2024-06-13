Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как изменилась стоимость доллара в Казахстане на фоне санкций против Мосбиржи

Опубликовано:

Доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США практически не изменился - он подешевел на 0,16 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 451,38 тенге. За прошедшие сутки американская валюта подешевела на 0,16 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 447,5-451,3 тенге, продажа – 452,5-453 тенге;
  • в Астане: покупка – 447,5-448,5 тенге, продажа – 452,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 451-451,7 тенге, продажа – 452,5-454 тенге;
  • в Астане: покупка – 449-449,5 тенге, продажа – 454 тенге.

При этом в обменниках в Казахстане доллар подорожал сегодня утром. В среднем его можно было купить по 456 тенге.

Напомним, накануне Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Сегодня глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отметил, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2116896-kak-izmenilas-stoimost-dollara-v-kazahstane-na-fone-sankciy-protiv-mosbirzhi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.