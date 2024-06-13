Как изменилась стоимость доллара в Казахстане на фоне санкций против Мосбиржи

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США практически не изменился - он подешевел на 0,16 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 451,38 тенге. За прошедшие сутки американская валюта подешевела на 0,16 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 447,5-451,3 тенге, продажа – 452,5-453 тенге;

покупка – 447,5-451,3 тенге, продажа – 452,5-453 тенге; в Астане: покупка – 447,5-448,5 тенге, продажа – 452,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 451-451,7 тенге, продажа – 452,5-454 тенге;

покупка – 451-451,7 тенге, продажа – 452,5-454 тенге; в Астане: покупка – 449-449,5 тенге, продажа – 454 тенге.

При этом в обменниках в Казахстане доллар подорожал сегодня утром. В среднем его можно было купить по 456 тенге.

Напомним, накануне Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Сегодня глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отметил, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.