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"Максимальный за последние 9 месяцев": в ассоциации финансистов высказались о росте курса доллара

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в руках тенге на фоне долларов
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Максимальный за последние 9 месяцев внутридневной прирост показал доллар накануне - "американец" подорожал сразу на 5 тенге. В Ассоциации финансистов прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Как объяснили эксперты, курс USDKZT по итогам торгов вторника продемонстрировал максимальный за последние 9 месяцев внутридневной рост и составил 458,15 тенге за доллар.

"При этом внешние и внутренние фундаментальные факторы складывались благоприятно для тенге. На вчерашней сессии наблюдался рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США. По данным БНС АСПИР за январь-апрель 2024 года, тенденция расширения торгового баланса сохраняется (+21,3%) за счет превышения темпов сокращения импорта (-7,8%) над снижением объемов экспорта (-0,5%). Согласно оценке НБ РК, платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга в текущем квартале составят 6,5 млрд долларов, что на 19,4% ниже выплат предыдущего периода", - пояснили финансисты.

Ослабление курса тенге, как считают в ассоциации, может быть связано с крупными покупками инвалюты некоторыми участниками локального рынка, выходом как зарубежных, так и казахстанских инвесторов из тенговых активов на фоне смягчения монетарной политики НБРК, а также рекомендациями покупать инвалюту отдельным профессиональным участником финрынка.

Напомним, доллар резко подорожал вчера, 18 июня, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже - сразу на 5 тенге. За день до этого "американец" прибавил еще 2 тенге.

Также мы писали, что на прошлой неделе Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи делала заявление - отмечалось, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Позже глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2120055-maksimalnyy-za-poslednie-9-mesyacev-v-associacii-finansistov-vyskazalis-o-roste-kursa-dollara/

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