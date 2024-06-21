"На этот год заложен курс в 460 тенге за доллар": глава Нацбанка о том, что станет с нацвалютой

В кулуарах парламента глава Нацбанка на вопрос о дальнейшем курсе тенге заявил, что банк не делает прогнозов. Но в годовом прогнозе страны заложено 460 тенге за доллар, передает корреспондент NUR.KZ.

"Экономика в прошлом году была 5,1%. Экономика была крепкая, платежный баланс был крепок, курс укрепился. В этом году экономика, к сожалению, пока не на том уровне — примерно 3-4%. Поэтому укрепление тенге не носило фундаментальный характер, оно было исключительно только за счет увеличения трансфертов из Нацфонда. Эти трансферты сейчас уменьшаются, что хорошо. Это значит, что правительство справляется с текущей фискальной ситуацией, значит, оно рассчитывает на свои расходы.

Значит тенге будет возвращаться к тем фундаментальным значениям, в которых и планировалось.

Как вы знаете, в прогнозе социально-экономического развития на этот год среднегодовой курс тенге – 460 (к доллару – прим.авт.). Мы не делаем прогнозов, потому что это рыночный механизм. Но для бюджетных целей - 460 тенге плюс-минус в среднем по году. Мы считаем, что это фундаментальное значение. Волноваться не нужно", — заявил глава НБ Тимур Сулейменов.

Напомним, в начале июня сообщалось, что тенге вновь слабеет в Казахстане. Аналитики тогда назвали причину. Одной из причин роста курса доллара названо снижение продаж иностранной валюты Национальным банком РК в рамках трансфертов в бюджет.

18 июня доллар резко подорожал в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже — сразу на 5 тенге. За день до этого "американец" прибавил еще 2 тенге.

В ассоциации финансистов позже высказались о росте курса доллара, назвав его максимальным за последние 9 месяцев.

Также ранее эксперт рассказал, есть ли риск новой девальвации тенге в Казахстане.