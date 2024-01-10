Хуситы предприняли самую масштабную атаку в Красном море. Блинкен продолжает попытки удержать регион от эскалации

Военно-морские силы Великобритании и США отразили крупнейшую на сегодняшний день атаку хуситов в Красном море, заявил в среду министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Сообщается, что накануне вечером силы двух стран сбили более 20 беспилотников и ракет, выпущенные с территории Йемена по морским торговым путям.

В совместном заявлении американского и британского командования говорится, что атака была направлена на южные районы Красного моря, где курсируют десятки международных торговых судов. Ни одно из них не пострадало.

В ВМС США подчеркнули, что атака была комплексной, с применением крылатых и баллистических ракет, что говорит о наличии у хуситов разнообразных видов вооружений.

В отражении удара участвовали три эсминца, также в воздух были подняты американские истребители F-18.

США и другие страны имеют несколько кораблей в Красном море в рамках операции «Страж процветания» — многонациональной программы по защите судоходства на одном из самых важных водных путей мира. В коалицию входят более 20 стран.

Повстанцы-хуситы контролируют значительную часть Йемена, пользуются поддержкой Ирана и считают врагами Израиль, США и Саудовскую Аравию.

Они заявляют, что совершают обстрелы из солидарности с ХАМАС и продолжат до тех пор, пока Израиль не прекратит свою военную операцию в секторе Газа.

С ноября прошлого года они атакуют торговые суда в Баб-эль-Мандебском проливе – главном торговом маршруте между Европой и Азией. Это привело к сбою в международном судоходстве и, как следствие, в мировой торговле.

Хотя они утверждают, что их цель — израильский торговый флот, под обстрелы попадают суда, не связанные с Израилем.

Для охраны торговых путей в Красном море США, Британия и ряд других стран разработали операцию под названием «Страж процветания» и направили в регион свои военные корабли.

Регион на грани войны?

Блокада Красного моря хуситами – на данный момент самое тяжелое последствие войны Израиля и ХАМАС в рамках региона. В Вашингтоне опасаются, что в конфликт могут втянуться и другие страны Ближнего Востока.

Для предотвращения этого в минувшие выходные в регион прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который уже посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию, Катар и Израиль. Арабские страны ждут от США решительных действий по сдерживанию Израиля, в противном случае они не гарантируют свое невмешательство в конфликт.

Между тем Вашингтон неоднократно заявлял, что Израиль имеет полное право на самозащиту от террора, и, судя по всему, не намерен требовать от него завершения военных действий.

В ходе визита в Тель-Авив Энтони Блинкен призвал Израиль сделать все возможное для сокращения числа жертв среди мирного населения в секторе Газа и сфокусировался на обсуждении будущего сектора после войны и возможных шагов к созданию палестинского государства.

Ровно эти же вопросы он обсудил в среду с лидером Палестинской Автономии Махмудом Аббасом.

Ожидалось, что Аббас призовет к немедленному прекращению огня в секторе Газа, однако на данный момент о таком заявлении в рамках переговоров не сообщается.

Энтони Блинкен призвал арабских соседей Израиля и ПА подключиться к конструктивному диалогу, если они хотят быть частью послевоенного планирования жизни сектора Газа.

По мнению многих аналитиков, это не те заявления, которых ближневосточные лидеры, вероятно, ожидали от госсекретаря США.

Но его турне по региону еще не окончено, после визита в Рамаллу Блинкен отправится в Бахрейн, а далее - в Египет.