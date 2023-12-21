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Эксперты: Цены на нефть могут вырасти из-за нападений в Красном море

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Станок-качалка нефти
Добыча нефти. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аналитики предупреждают, что нападения на коммерческие суда в Красном море могут привести к росту цен на нефть и другие товары, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Несколько фирм уже приостановили поставки по Красному морю после того, как суда подверглись нападению повстанцев-хуситов в Йемене. Вторая по величине судоходная компания в мире Maersk заявила, что изменит маршрут некоторых своих судов вокруг африканского мыса Доброй Надежды.

Этот сбой заставил США начать международную военно-морскую операцию по защите кораблей на маршруте Красного моря. В число стран, присоединившихся к акции по обеспечению безопасности, получившей название Operation Prosperity Guardian, входят Великобритания, Канада, Франция, Бахрейн, Норвегия и Испания.

США также заявили, что будут приветствовать конструктивную роль Китая в попытках предотвратить дальнейшие нападения.

Предупреждения аналитиков о возможном росте цен на нефть и другие товары прозвучали после того, как повстанцы пообещали продолжить атаки в Баб-эль-Мандебском проливе, жизненно важном морском пути между Азией и Европой.

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник провел виртуальную встречу с министрами более чем 40 стран и призвал больше стран внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2051850-eksperty-tseny-na-neft-mogut-vyrasti-iz-za-napadeniy-v-krasnom-more/

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