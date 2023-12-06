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Мировая торговля находится под угрозой из-за нападений на суда в Красном море

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Грузовой корабль
Грузовое судно. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мировая торговля находится под угрозой из-за атак повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море. На данный канал приходится 12% мировой торговли, передает Bloomberg.

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Нападения повстанцев-хуситов на суда в Красном море приводят к тому, что компании чаще обращаются за выплатой страховых премий. Кроме того, они ставят под угрозу всю торговлю в данном канале, через который проходит 12% мировой торговли.

Как сообщили источники Bloomberg, владельцы судов стали получать намного более высокие страховые премии, что также является тревожным сигналом и говорит о реальной опасности, которую могут представлять нападения для всей отрасли.

Компании, занимающиеся торговлей сырьевых товаров, в последние месяцы находятся в напряжении из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас нестабильность только усилилась из-за участившихся нападений.

Красное море и египетский Суэцкий канал ежедневно пропускают такое количество товаров, общая сумма которых исчисляется миллиардами долларов — от нефти до пшеницы и телевизоров.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы заявили, что на выходных они атаковали два израильских корабля в Красном море, что является очередным нападением на суда, проходящие у побережья Йемена. На инцидент отреагировал американский военный эсминец, подчеркнув возможность эскалации конфликта.

Любая повышенная опасность для судоходства через Суэцкий канал вызывает задержки с поставками. Это также потенциально увеличивает стоимость перевозки товаров, что является неблагоприятным развитием событий для всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049379-mirovaya-torgovlya-nahoditsya-pod-ugrozoy-iz-za-napadeniy-na-suda-v-krasnom-more/

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