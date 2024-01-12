ЮАР возбудила против Израиля дело о геноциде в Международном суде. В чем его суть и что дальше?
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ЮАР обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть вопрос о том, совершает ли Израиль геноцид против палестинцев в секторе Газа.
Израиль решительно отвергает обвинение и называет его «необоснованным».
Что такое Международный суд?
Разместившийся в Гааге Международный суд — это высшая судебная инстанция Организации Объединенных Наций.
Суд был создан после Второй мировой войны для разрешения споров между государствами и вынесения консультативных заключений по юридическим вопросам. Именно это и предлагается сделать в отношении Израиля.
В отличие от Международного уголовного суда (МУС), Международный суд не может преследовать лиц за преступления высшей степени тяжести, такие как геноцид.
Однако его мнения имеют вес в ООН и других международных институтах.
Что такое геноцид и в чем суть иска против Израиля?
ЮАР утверждает, что Израиль совершает геноцид против палестинцев после нападения ХАМАС 7 октября, когда боевики радикальной группировки проникли из сектора Газа на юг Израиля, убив 1300 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников в Газе.
Израиль начал ответную военную кампанию против ХАМАС, в ходе которой в Газе, по данным подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, погибло более 23 тысяч человек, в основном женщин и детей.
В представленных ЮАР доказательствах утверждается, что «действия и бездействие» Израиля «носят характер геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».
Заявление относится как к тому, что Израиль активно делает, например, наносит авиаудары, так и к тому, что он якобы не делает, например, по мнению ЮАР, не предотвращает ущерб гражданскому населению.
В качестве доказательства «геноцидных намерений» в деле приводится публичные заявления официальных лиц Израиля, включая комментарии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Согласно международному праву, геноцид определяется как совершение одного или нескольких действий с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу.
К таким действиям относятся:
- убийство или причинение серьезных телесных или психических повреждений членам группы
- преднамеренное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение
- введение мер, направленных на предотвращение рождения детей в группе
- насильственная передача детей группы в другую группу.
Как Израиль отреагировал на обвинения в геноциде?
Израиль отвергает выдвинутые ЮАР обвинения.
Нетаньяху сказал: «Нет, Южная Африка, это не мы пришли устраивать геноцид, это ХАМАС. Он убил бы всех нас, если бы мог. В отличие от него, Армия обороны Израиля действует настолько правильно с моральной точки зрения, насколько это возможно».
Израильские военные утверждают, что предпринимают целый ряд мер, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
В их число входят:
- сброс с воздуха листовок с предупреждением о готовящихся ударах
- звонки на телефоны гражданских лиц с призывом покинуть намеченные здания
- отмена некоторых ударов, когда под ударом оказываются гражданские лица.
Израильские власти неоднократно заявляли, что его намерение — уничтожить ХАМАС, а не палестинский народ.
Министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Кэмерон ранее заявил комитету парламентариев, что он «обеспокоен» тем, что Израиль может нарушить международное право в Газе. Однако об иске ЮАР он высказался недвусмысленно: «Я не думаю, что это полезно. Я с этим не согласен. Я не думаю, что это правильно».
Может ли суд заставить Израиль прекратить войну в Газе?
ЮАР хочет заставить Международный суд обязать Израиль «немедленно приостановить военные операции в Газе и против нее».
Но практически наверняка Израиль проигнорирует такое распоряжение, и Тель-Авив невозможно заставить его выполнить.
Теоретически постановления суда являются юридически обязательными для стран, подписавших статут Международного суда, к которым относятся и Израиль, и Южная Африка, но на практике это не так.
Например, в 2022 году Международный суд обязал Россию «немедленно приостановить военные действия» на Украине. Москва решение проигнорировала.
Израиль заявляет, что война, как ожидается, будет продолжаться в течение 2024 года.
Когда будет принято решение?
Международный суд может быстро вынести решение по запросу ЮАР к Израилю о приостановке военной кампании.
Действия Израиля могут быть признаны геноцидом, и теоретически решение суда защитит палестинцев. Но окончательное решение о том, совершает ли Израиль геноцид, может занять несколько лет.
Почему ЮАР возбудила это дело?
ЮАР весьма критически относится к военной операции Израиля в Газе, и по словам ее официальных лиц, как страна, подписавшая Конвенцию ООН о геноциде 1948 года, она обязана принять меры.
Правящий в стране Африканский национальный конгресс также давно поддерживает палестинцев и проводит параллели между ситуацией в Палестинской автономии и собственной борьбой против режима апартеида.
При этом ЮАР осудила нападение ХАМАС 7 октября и призвала к освобождению заложников.
«Наше несогласие с продолжающейся резней жителей Газы побудило нас как страну обратиться в Международный суд, — заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. — Как народ, однажды вкусивший горькие плоды лишения собственности, дискриминации, расизма и насилия, спонсируемого государством, мы ясно понимаем, что стоим на правильной стороне истории».
Раффи Берг
Би-би-си
При участии Дамиана Зейна
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055101-yuar-vozbudila-protiv-izrailya-delo-o-genotside-v-mezhdunarodnom-sude-v-chem-ego-sut-i-chto-dalshe/