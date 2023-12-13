Три способа возврата незаконно выведенных активов назвал глава Минфина

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, как можно вернуть государству незаконно выведенные из страны активы и средства, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что от депутатов поступило предложение – на деньги коррупционеров строить жилье для малоимущих. Они поинтересовались позицией правительства.

"Закон по возврату незаконно приобретенных или выведенных активов принят. Закон сейчас работает, комиссия несколько раз заседала. Есть две опции возврата капитала – добровольный и принудительный. При этом то лицо, которое потенциально может попасть в реестр, может прийти в комиссию добровольно и сказать: "Вот столько-то я в свое время заработал незаконно, столько-то вывел, я хочу теперь инвестировать эти деньги в Казахстан", – заявил Ерулан Жамаубаев.

Министр назвал три пути, по которым таким образом можно вернуть активы:

финансировать какой-то важный социально-экономический проект в регионах или моногородах;

перевести средства на специальный счет;

вернуть имуществом, либо акциями, облигациями, ценными бумагами.

"Мы для этого создали специальную компанию, которая будет управлять. Если это имущество пригодно для государства, в том числе для школ, больниц, мы передаем на баланс соответствующего госоргана, если это имущество интересно для бизнеса, мы можем через открытый аукцион его реализовать либо передать в конкурентную среду.

Все эти опции предусмотрены законом. Теперь дело непосредственно за этим лицом – оно должно принять соответствующее решение", – объяснил глава Минфина.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что строительство жилья не исключается, он коротко ответил: "Не исключается".

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

Напомним, в январе прошлого года, выступая в мажилисе, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. Позже в Нацбанке озвучили меры, которые приняли в связи с поручением президента.

В феврале президент на расширенном заседании правительства дал кабмину два месяца, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

Уже в апреле 2022 года в правительстве озвучили предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны. А в мае стало известно, что в Казахстане появится ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

В июне была создана комиссия по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег.

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов способствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также стало известно, что в Казахстане планируют создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.

В начале октября президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов и дал конкретные поручения.

А в середине октября этого года стало известно о создании Комитета Генпрокуратуры по возврату активов.