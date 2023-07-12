Токаев подписал еще три закона, касающихся возврата незаконно приобретенных активов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, которые касаются возврата незаконно приобретенных активов. Об этом сообщает официальный сайт Акорды.

Так, главой государства были подписаны:

Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре";

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях";

Закон РК "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан"О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Как сообщается на официальном сайте сената РК, по словам депутатов, принятие данных законов поспособствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Напомним, ранее президент подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Отмечалось, что в соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028374-tokaev-podpisal-esche-neskolko-zakonov/