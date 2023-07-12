Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев подписал еще три закона, касающихся возврата незаконно приобретенных активов

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, которые касаются возврата незаконно приобретенных активов. Об этом сообщает официальный сайт Акорды.

Так, главой государства были подписаны:

  • Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре";
  • Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях";
  • Закон РК "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан"О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Как сообщается на официальном сайте сената РК, по словам депутатов, принятие данных законов поспособствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Напомним, ранее президент подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Отмечалось, что в соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028374-tokaev-podpisal-esche-neskolko-zakonov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.