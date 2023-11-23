В Казахстане вернули 1 трлн тенге активов и ждут еще 600 млн долларов, заявил Смаилов

Сегодня на брифинге в сенате премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о суммах, которые удалось вернуть в процессе работы комиссии по возврату активов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Алихан Смаилов, есть два способа возврата незаконных активов – добровольный и принудительный. Второй способ осуществляется по решению суда.

"Что касается круга лиц, которые подпадают под действие этого закона, он четко очерчен самим законом. Это те лица, которые, пользуясь административными ресурсами, получили незаконные активы. Что касается добросовестного бизнеса, я считаю, что им волноваться незачем.

Комиссия формирует реестр, куда включаются конкретные люди, в отношении которых есть вопросы, связанные с законностью активов, которые у них имеются, и проводятся переговоры с этими лицами. У них есть возможность либо добровольно вернуть, либо тогда судиться, и уже по решению суда эти активы возвращают в страну.

По результатам – на сегодняшний день возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге уже и в пути порядка 600 млн долларов из-за рубежа, и эта работа продолжается", – заявил премьер-министр.

Он добавил, что "конкретных людей" из списка он назвать не может, поскольку "есть принцип презумпции невиновности". Предоставить информацию могут лишь "по мере того, как будут результаты".

Смаилов добавил, что возвращенные активы будут направлены на реализацию проектов в социальной сфере, инфраструктурные проекта, а также инвестирование в производство.