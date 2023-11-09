Требования к новому инвестору "АрселорМиттал Темиртау" озвучил министр Шарлапаев

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал, какие требования будут выдвигаться к новому инвестору "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ.

Во время заседания спикер сената Серик Шайдаров заявил о том, что сегодня всех казахстанцев волнует вопрос аварии на шахте Костенко. Он отметил, что, по информации СМИ, правительство достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АМТ", совершается оформление сделки по передаче прав собственности на предприятия в пользу государства.

"В связи с этим возникает ряд вопросов. Какой механизм и какие условия при передаче АО "АМТ" будут применяться. Как в целом идут переговоры? Какой долг АМТ имеется в настоящее время перед банками и третьими лицами? Какие требования будут предъявлены к новому инвестору?" - задал вопросы Шайдаров.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что в настоящее время с акционером ведутся переговоры.

"Мы договорились о полном выходе АМТ из состава акционеров, о том, что мы будем идти к этому процессу достаточно быстро и планируем завершить его к концу этого месяца.

Но, согласно международным правилам, пока сделка официально не оформлена и не закрыта, мы не имеем права объявлять ее условия, потому что акционеры АМТ - это публичная компания, которая торгуется на рынке, и эту информацию будем раскрывать только после подписания формальных юридических документов", - сообщил министр.

Он отметил, что правительство связано ограничениями по конфиденциальности той информации, которую предоставляет АМТ.

"Но в целом, наверное, та работа, которая велась правительством, все-таки привела к тому, что мы достигли предварительной договоренности и "АрселорМиттал" принял решение выйти из Казахстана. Наша задача, в первую очередь, состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость этого предприятия", - рассказал Шарлапаев.

Он также добавил, что необходимо обеспечить долгосрочную устойчивость этого предприятия, чтобы не потерять рабочие места.

Председатель сената Маулен Ашимбаев уточнил, будут ли перед новыми инвесторами ставиться какие-либо критерии, требования и задачи.

Ответ от министра последовал такой.

"Действительно, в чем остро нуждается сейчас АМТ, так это в инвестициях в безопасность. И, как уже ранее озвучивало правительство, в среднесрочной перспективе для расширения линейки производства, для увеличения мощности производства - 3,2 млн тонн стали производит сегодня АМТ - есть потенциал довести до 4,5-4,8 млн тонн стали.

В этом случае: первое - мы будем требовать инвестиции в промышленную безопасность, и второе - взятие обязательства по расширению производства и увеличению мощностей до того уровня, на котором он работал в прежние годы. Объем таких инвестиций мы сейчас оцениваем в среднесрочной перспективе - порядка 3 млрд долларов. На первое время понадобится порядка миллиарда долларов для того, чтобы наращивать производство и повышать производственную безопасность", - сообщил министр.

Ранее главу Минпрома спрашивали, кто придет на место инвестора в "АрселорМиттал Темиртау" вместо бизнесмена Лакшми Миттала. В том числе, сообщалось, что компания сменит название, так как после перехода ее в собственность Казахстана прежнее название использовать будет нельзя.

Также ранее в правительстве уже опровергали слухи о передаче "АрселорМиттал Темиртау" другим иностранным инвесторам.

После случившейся 28 октября трагедии, когда в шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв, Касым-Жомарт Токаев заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АМТ.

В тот же день в правительстве сообщили, что достигли предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершают оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Отметим, что еще в конце августа главу Минфина Ерулана Жамаубаева спрашивали о том, идут ли сейчас переговоры с российской компанией для передачи ей "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) после ряда ЧП. Тогда министр заявил, что на этот вопрос ответит вице-премьер Роман Скляр, а последний опроверг информацию о переговорах с российской компанией.

Напомним, трагедия на шахте унесла жизни 46 человек.