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Слухи о передаче "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам опровергли в Казахстане

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Здание правительства
Здание правительства. Фото: t.me/KZgovernment

В правительстве Казахстана опровергли информацию о якобы передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В соцсетях распространяется информация о передаче "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам.

"Данная информация не соответствует действительности.

В настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан. Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РК.

Напомним, ранее в пресс-службе правительства сообщали, что достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

При этом еще в конце августа главу Минфина Ерулана Жамаубаева спрашивали о том, идут ли сейчас переговоры с российской компанией для передачи ей "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) после ряда ЧП.

Тогда министр заявил, что на этот вопрос ответит вице-премьер Роман Скляр. Позже последний опроверг информацию о переговорах с российской компанией.

"Это не так. Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам", – заявлял Скляр.

По данным с официального сайта компании, Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Республики Казахстан и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой.

Отметим также, что сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, известно о 21 погибшем. Под землей остаются еще 23 шахтера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042930-sluhi-o-peredache-arselormitall-temirtau-drugim-inostrannym-investoram-oprovergli-v-kazahstane/

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