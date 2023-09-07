"Переговоры не ведутся": Скляр о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российской компании

Сегодня вице-премьер Роман Скляр в кулуарах Акорды ответил на вопрос о переговорах с российской компанией по поводу передачи ей управления над АМТ, передает корреспондент NUR.KZ.

Еще в конце августа на Романа Скляра в этом вопросе сделал отсылку глава Минфина.

У Ерулана Жамаубаева спросили, идут ли сейчас переговоры с российской компанией "Северсталь" для передачи ей "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) после ряда ЧП. Тогда министр ответил, что Роман Скляр прокомментирует это, "если посчитает должным".

Сам Скляр сегодня опроверг информацию о переговорах с российской компанией.

"Это не так. Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам. Да, компания имеет просроченные обязательства, по ремонту оборудования, по инвестициям", – заявил зампремьера.

Отметим, что также сегодня Роман Скляр подтвердил, что переговоры по АМТ с другими инвесторами все-таки ведутся, однако пока называть их он не стал.

Напомним, что в конце прошлого года президент Казахстана много говорил о проблемах с безопасностью на предприятиях АМТ.

Так, выступая перед общественностью Мангистауской области, Касым-Жомарт Токаев затронул тему безопасности труда в стране.

"К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан", – отметил глава государства.

На тот момент президент говорил об аварии на шахте имени Ленина, случившейся 3 ноября 2022 года, в городе Шахтинск. Тогда погибли пятеро шахтеров.

Кроме того, в середине декабря глава государства также высказывался о травматизме и гибели людей на производстве компании "АрселорМиттал Темиртау".

По его словам, с 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 наших граждан.

"Только в этом году (в 2022-м – прим. ред.) погибли 14 человек, в том числе, один работник на прошлой неделе. Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер", – подчеркивал Токаев.