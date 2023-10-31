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30 лет независимости Казахстана

"Это не значит, что просто спишут долги": Смаилов об упрощении подачи документов на банкротство

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Мужчина держит монеты в руке
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что до конца года Минфин должен упростить процедуру подачи документов на внесудебное банкротство, передает корреспондент NUR.KZ.

Для снижения закредитованности казахстанцев премьер поручил проработать и внести до конца года в парламент предложенные ранее в мажилисе поправки по предельным ставкам кредитов, суммам и срокам кредитования в микрофинансовых организациях – особенно, выдающим займы "до зарплаты".

Также Минфину Смаилов поручил упростить для граждан подачу документов на банкротство. Однако казахстанцы должны понимать, что банкротство – это не списание всех долгов.

"Одним из инструментов разрешения проблемы чрезмерной закредитованности населения является институт восстановления платежеспособности и банкротства граждан.

На сегодня признаны банкротами более 6 тыс. граждан. Вместе с тем, не все должники имеют возможность воспользоваться процедурой банкротства.

Для расширения охвата проблемных заемщиков Министерству финансов до конца года необходимо принять меры по упрощению подачи документов и совершенствованию процедуры применения внесудебного банкротства.

Но люди должны понимать, что стать банкротом – это не значит, что тебе просто спишут долги. Это шаг серьезный, который имеет большую ответственность и определенные ограничения", – заявил премьер.

Напомним, еще в марте этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по снижению закредитованности населения – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В мае в АРРФР высказались о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб в Казахстане – там ответили, что это будет вмешательством во внутреннюю деятельность банка.

В начале октября депутаты предложили ограничить возраст кредитования и снизить ставку.

А в середине месяца в мажилисе приняли в первом чтении законопроект, направленный на снижение уровня закредитованности казахстанцев. Мадина Абылкасымова сообщила о том, что предлагается ввести требование, согласно которому выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов.

Глава АРРФР заявила, что в Казахстане хотят полностью отменить микрокредиты "до зарплаты".

Также, в АРРФР заявили, что хотят ограничить для казахстанцев объем кредитов, который человек может брать по отношению к своим доходам.

Сегодня глава Минфина высказался о планах по введению курсов финансовой грамотности в вузах и школах Казахстана.

Кроме того, для борьбы с закредитованностью казахстанцев в Минфине решили открывать для граждан офисы помощи – в них смогут обратиться люди с проблемными кредитами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043331-eto-ne-znachit-chto-prosto-spishut-dolgi-smailov-ob-uproschenii-podachi-dokumentov-na-bankrotstvo/

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