Для казахстанцев с проблемными кредитами откроют офисы помощи

Для борьбы с закредитованностью казахстанцев в Минфине решили открывать для граждан офисы помощи – в них смогут обратиться люди с проблемными кредитами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ключевой мерой является создание в трех городах республиканского значения и 17 регионах страны региональных проектных офисов, которые будут непосредственно работать с населением.

Важной задачей проектных офисов будет оказание помощи гражданам в решении таких насущных проблем, как урегулирование просроченной задолженности по кредитам, защита от финансового мошенничества, а также содействие по вопросам банкротства, трудоустройства и получения мер поддержки бизнеса.

Акиматами выделяются помещения и необходимая материально-техническая база для работы проектных офисов. Банки также будут оказывать финансовое содействие", - заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства.

Как сообщил глава Минфина, запуск офисов планируют в рамках масштабирования в Казахстане проекта "Қарызсыз қоғам", который создан для повышения финансовой грамотности казахстанцев.

Напомним, в марте этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по снижению закредитованности населения - "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В мае в АРРФР высказались о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб, подчеркнув, что это будет вмешательством во внутреннюю деятельность банка.

В августе казахстанцам дали возможность запретить оформлять на себя кредиты.

Недавно депутаты предложили ограничить возраст кредитования и снизить ставку. А на днях - приняли в первом чтении законопроект, направленный на снижение уровня закредитованности казахстанцев. Мадина Абылкасымова сообщила о том, что предлагается ввести требование, согласно которому выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов.

Не так давно выяснилось, что казахстанцы оказались должны более триллиона тенге микрофинансовым организациям.

На прошлой неделе глава государства принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, которая рассказала о мерах по снижению закредитованности населения.