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30 лет независимости Казахстана

К внедрению нового предмета для школьников готовятся в Казахстане

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Девочка с деньгами.
Девочка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина сегодня на заседании кабмина высказался о планах по введению курсов финансовой грамотности в вузах и школах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе своего выступления на заседании Ерулан Жамаубаев рассказал о мерах по снижению уровня закредитованности казахстанцев.

Одна из проблем, по его словам, – низкая финансовая грамотность граждан.

"На сегодняшний день проработано введение курсов финансовой грамотности для студентов вузов. Разрабатывается специальный курс для школьников. Для этого будут выработаны соответствующие методики и учебные пособия. В результате в рамках данного направления планируется обучить 750 тыс. школьников и студентов", – сказал он.

Напомним, ранее спикер мажилиса Ерлан Кошанов рассказал, как можно решить проблему закредитованности населения – он предложил внедрить уроки финграмотности.

Также депутат отметил, что в Казахстане онлайн-кредит могут оформить даже подростки. Поэтому он предложил ужесточить требования к выдаче кредитов.

Между тем еще в начале этого месяца депутаты выступили с предложением запретить выдачу кредитов молодежи и должникам с просрочкой, а мажилисмен Ерлан Стамбеков призвал не выдавать кредиты гражданам младше 21 года.

Позже глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщила, что выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2043322-finansovoy-gramotnosti-budut-obuchat-studentov-i-shkolnikov-kazahstana/

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