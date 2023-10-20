Абылкасымова: Хотим ограничить объем кредитов, который человек может брать по отношению к доходам

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса рассказала, для чего предлагается ввести в Казахстане максимальный коэффициент по долговой нагрузке, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что сейчас по нормативу ежемесячные платежи по обслуживанию кредита не должны превышать 50% от дохода человека.

"Это то, что мы регулируем. Это такой международный установленный коэффициент обслуживания долга. Теперь дополнительно, что мы планируем внедрить на нормативном уровне – общий коэффициент долговой нагрузки на заемщика. Он будет предусматривать, не просто сколько составляет его ежемесячный платеж по отношению к долгу, а вообще сколько общий объем долга, который имеется у заемщика по отношению к его доходу.

Допустим, при зарплате в 300 тыс. тенге, ежемесячный платеж 50% – это 150 тыс. тенге, это не должно превышать его платежи в месяц. При этом мы теперь хотим ограничить максимальный объем кредитов, который человек может брать на себя по отношению к его доходам – сейчас такие расчеты проводятся", – сообщила она.

Она также привела примерные расчеты: если взять как один из критериев шесть месячных зарплат человека, то есть условно 300 тыс. тенге, и умножить их на 6, то максимальная сумма задолженности заемщика по всем финансовым организациям не должна превышать 1, 8 млн тенге.

"У всех ситуация разная, важно развивать сберегательную культуру, понимать какие последствия, позволяет ли бюджет или не позволяет. Но при этом, имея доход в 300 тыс. тенге, может быть кредитов на сумму 6-10 млн тенге. Этого не должно быть", – указала Абылкасымова.

Напомним, сегодня спикер мажилиса Ерлан Кошанов не согласился с мнением главы совета АФК о том, что потребительские займы не представляют угрозы финансовой стабильности. Он посоветовал всем финансовым институтам, АФК, МФО, банкам второго уровня срочно менять свою позицию.

Тем временем депутат Ермурат Бапи предложил погасить долги граждан деньгами олигархов "старого" Казахстана.

"Если будут возвращены эти триллионы, можно было бы погасить задолженность населения десятки раз", – заявил он.

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в свою очередь рассказала, кому хотят ограничить выдачу кредитов в Казахстане. Также она заявила о предложении отменить в Казахстане онлайн-микрокредиты "до зарплаты" со ставкой до 20% на 45 дней.

Также Мадина Абылкасымова объяснила свои слова о том, что казахстанцам не стоит вновь ожидать списания кредитов.