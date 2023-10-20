В Казахстане хотят полностью отменить микрокредиты "до зарплаты"

Сегодня на парламентских слушаниях в мажилисе глава АРРФР заявила о предложении отменить в Казахстане онлайн-микрокредиты "до зарплаты" со ставкой до 20% на 45 дней, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы предлагаем и поддерживаем инициативу, чтобы полностью отменить особый вид микрокредита – так называемый кредит до зарплаты. Эти кредиты сейчас выдаются сроком до 45 дней в размере до 50 МРП, и по ним более высокая ставка. Номинальная ставка составляет 15-20% на этот короткий срок.

Мы предлагаем в рамках закона исключить данную норму. Таким образом микрокредиты будут предоставляться по единой годовой эффективной ставке.

Если эти законодательные поправки депутатами будут приняты, то мы надеемся, что с 1 января 2024 года эта норма вступит в силу", – заявила глава АРРФР Мадина Абылкасымова.

Она пояснила, что компании онлайн-кредитования могут продолжить свою деятельность в Казахстане, но выдавать микрокредиты на любой срок они будут по единой ставке, которую установят для таких организаций.

По данным АРРФР, в Казахстане наблюдается чрезмерный рост сегмента онлайн-микрокредитования – объем таких кредитов составляет 197 млрд тенге, а число заемщиков – более 1 млн человек.

При этом около 297 тысяч казахстанцев имеют "проблемные" микрокредиты.

Напомним, ранее микрофинансовые организации (МФО) могли устанавливать для микрокредитов "до зарплаты" ставку вознаграждения в размере 0,35% в день при увеличении срока действия договора. Однако новое постановление увеличило это значение до 0,4% в день.

При этом сегодня Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях назвал ряд причин высокой закредитованности среди казахстанцев. По его словам, определенную роль играют и финансовые организации.

"Здесь и манящая реклама со стороны финансовых институтов. Легкость и доступность самой процедуры получения кредитов.

Задумайтесь: сегодня онлайн-кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки. Для этого нужны лишь смартфон и интернет. Разве в таком возрасте возможно нести финансовую ответственность? Как результат – за них потом эти кредиты выплачивают родители, бабушки и дедушки", – заявил он.

Позже глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что были разработаны законодательные поправки, которые запретят выдавать беззалоговые потребительские кредиты гражданам, имеющим просрочку по платежам свыше 90 дней.

Также, на фоне роста проблемной задолженности среди молодежи предлагается ввести требование, что выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов.

Кроме того, вчера мы писали о том, что казахстанцы оказались должны более триллиона тенге микрофинансовым организациям.