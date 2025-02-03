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"Осмысленное решение": Абылкаир Скаков подтвердил уход с поста главы ФСМС

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Абылкаир Скаков
Абылкаир Скаков. Фото: instagram.com/skakov_abylkair

Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков официально покинул пост. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Сегодня я официально покинул пост председателя правления Фонда социального медицинского страхования. Это мое осмысленное и взвешенное решение. Выражаю благодарность руководству страны за доверие. Управлять такой важной организацией – это огромная ответственность, и для меня было честью делать это и реализовывать политику государства в области финансирования здравоохранения", - отмечается в посте Абылкаира Скакова.

Он также поблагодарил коллектив фонда за поддержку и труд, отметив, что совместно команда справилась со множеством вызовов за прошедший год.

"Мы не только преодолели трудности, но и запустили новые проекты. И я уверен, что они продолжат приносить пользу работе ФСМС и всей системе социального медстрахования. Особая благодарность коллегам из медицинского и экспертного сообщества. Мы открыто обсуждали проблемы. И хотя порой наши разговоры были жаркими, нас всегда объединяла одна цель - сделать ОСМС лучше. Спасибо вам за вашу искренность и готовность к диалогу", - добавил Скаков.

Недавно в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) сообщили, что Абылкаир Скаков покидает пост председателя правления. Причину ухода тогда в Фонде не назвали.

Напомним, Абылкаир Скаков был назначен на должность главы Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) в сентябре 2023 года.

В 2020-2022 годах он был акимом Павлодарской области. От этого поста его освободили в декабре 2022 года.

Также работал в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей, занимал должность заместителя директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области, трудился в системе Министерства финансов, курировал вопросы финансов и экономики в Минобороны в должности заместителя министра, возглавлял Комитет по финансовому мониторингу.

В августе 2024 года Абылкаир Скаков озвучил размер своей зарплаты на посту главы Фонда социального медицинского страхования. По его словам, он получал 1,4 млн тенге в месяц.

Отметим, что в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

А недавно в Высшей аудиторской палате рассказали о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования. Так, были выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

А депутаты мажилиса тогда и вовсе указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.

Тогда же стало известно, что ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2217623-abylkair-skakov-pokinul-post-glavy-fonda-medstrahovaniya/